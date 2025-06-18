Посольство США відреагувало на смертоносну атаку Росії по Києву: "суперечить заклику президента Трампа"

Американське посольство в Україні відреагувало на російський удар по Києву, який забрав життя понад 20 людей і поранив ще більш ніж 130. Повідомлення з'явилося в Telegram дипустанови через добу після атаки.
У ньому посольство стверджує, що "сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня". Там також заявили, що серед загиблих є громадянин США – учора 62-річний американець помер у будинку поруч з тим, який атакували росіяни.
"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", – сказали в посольстві.
- Президент США Дональд Трамп достроково поїхав зі саміту Group of 7 у Канаді. Запланована зустріч із українським президентом не відбулася. Володимир Зеленський казав, що хотів обговорити із ним придбання оборонного пакету.
- Учора, після атаки Росії на Київ, журналісти запитали в Трампа, що він про це думає. Той спитав, коли це відбулося, і сказав, що "треба подивитись".