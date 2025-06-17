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​СБУ: 15 років тюрми отримали троє зрадників, які підірвали авто військового у Харкові

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох виконавців.

​СБУ: 15 років тюрми отримали троє зрадників, які підірвали авто військового у Харкові
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна трьом агентам російського ГРУ, які влітку 2024 року підірвали автомобіль українського військовослужбовця в Харкові. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Унаслідок вибуху боєць ЗСУ отримав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох виконавців і затримала їх, коли ті готували новий теракт за завданням країни-агресора.

Засудженими виявилися завербовані російською воєнною розвідкою харківський інженер-програміст, колишній військовий і місцевий безробітний. Суд над четвертим учасником групи триває.

Зловмисники відстежили місце паркування автомобіля військового та заклали під нього саморобний вибуховий пристрій. Після теракту зрадники підготували ще одну вибухівку, яку намагалися сховати у заздалегідь облаштованому схроні. 
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