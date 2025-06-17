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На Сумщині росіяни атакували дроном двох чоловіків на мотоблоці, один із них загинув

Голова ОВА закликав жителів прикордонних населених пунктів бути особливо пильними. 

На Сумщині росіяни атакували дроном двох чоловіків на мотоблоці, один із них загинув
Наслідки російської атаки на Сумщині (архівне фото)
Фото: Поліція Сумщини

Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільних у Білопільській громаді Сумської області. Терористи атакували дроном двох чоловіків на мотоблоці, один із низ загинув.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Росіяни атакували дроном мотоблок поблизу одного з сіл, неподалік кордону з РФ. Унаслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків - 56 та 72 років. ️Молодший, на жаль, помер від отриманих травм. Мої співчуття близьким", - написав він у Telegram. 

Григоров закликав жителів прикордонних населених пунктів бути особливо пильними: небезпека обстрілів і атак дронами з боку росіян залишається високою.

Раніше також повідомлялося, що близько 8:00 ворог завдав ракетного удару по околиці Конотопа на Сумщині. В результаті пошкоджені багатоповерхівки та школа, на щастя там обійшлося без жертв.
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