На Сумщині росіяни атакували дроном двох чоловіків на мотоблоці, один із них загинув

Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільних у Білопільській громаді Сумської області. Терористи атакували дроном двох чоловіків на мотоблоці, один із низ загинув.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Росіяни атакували дроном мотоблок поблизу одного з сіл, неподалік кордону з РФ. Унаслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків - 56 та 72 років. ️Молодший, на жаль, помер від отриманих травм. Мої співчуття близьким", - написав він у Telegram.

Григоров закликав жителів прикордонних населених пунктів бути особливо пильними: небезпека обстрілів і атак дронами з боку росіян залишається високою.

Раніше також повідомлялося, що близько 8:00 ворог завдав ракетного удару по околиці Конотопа на Сумщині. В результаті пошкоджені багатоповерхівки та школа, на щастя там обійшлося без жертв.