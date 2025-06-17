У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації: аспірантами "стали" майже 3000 військовозобов'язаних

Сам вступ "коштував" 20 000 грн, а відстрочка "під ключ" - 50 тисяч.

У Запоріжжі викрили ректора приватного університету та вісьмох його колег, які за гроші зарахували до аспірантури майже 3000 військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.

"За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру ректору приватного університету в Запоріжжі та ще восьми його колегам", – сказали у повідомленні. Йдеться про заступників та керівництво інститутів навчального закладу.

Залежно від скоєного їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, підкуп службової особи юридичної особи приватного права, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1, ст. 336 КК України).

За даними слідства, ректор із колегами організував злочинну схему ухилення від мобілізації військовозобов’язаних. Суть полягала у фіктивному зарахуванні осіб до аспірантури з метою оформлення відстрочки.

Підозрювані вносили недостовірні відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), підроблювали дати вступу, видавали фіктивні довідки про навчання та оформлювали пакети документів для ТЦК та СП. Із жовтня 2023 по травень 2024 було фіктивно оформлено документи про прийом до аспірантури майже 3 тис. чоловіків призовного віку. Усі дані були внесені до ЄДЕБО. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації.

Вартість вступу до аспірантури для військовозобов’язаних становила майже 20 тисяч грн. Додатково підозрювані отримували до 50 тис грн за організацію процесу оформлення, підготовку документів та ухвалення рішень про відстрочку "під ключ".

У Офісі генпрокурора вказують, що загальна сума неправомірної вигоди склала понад 17 млн грн. А СБУ пише про те, що з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень.

Усім учасникам протизаконної схеми вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Також сторона обвинувачення подала до суду клопотання про арешт їхнього майна.