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Українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії в застосунку Резерв+

Найчастіше залишають заявки за такими напрямами, як піхота, штаб, БпЛА, медицина та транспорт.

Українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії в застосунку Резерв+
Українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії в застосунку Резерв+
Фото: Міноборони

Понад 110 тис. заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про “війську потрібні всі” не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія корисна і може збільшити спроможності війська”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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В міноборони уточнили, що найчастіше українці обирають військові професії за такими напрямами: піхота, штаб, БпЛА, медицина та транспорт.

Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні минулого року, він пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони – понад 9 тис.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ.
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