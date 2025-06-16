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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, є постраждалі та жертви

Авіабомба влучила у житловий квартал.

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, є постраждалі та жертви
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія атакувала місто Купʼянськ авіабомбою. Відомо про жвох постраждалих. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Близько 15:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по житловому кварталу у м. Купʼянськ. Влучання зафіксовано по багатоквартирних житлових будинках, спалахнули пожежі у квартирах. 

Чоловік та жінка отримали акубаротравму.

"Щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — додають у прокуратурі.
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