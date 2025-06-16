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По Харківщині ворог застосував авіабомби та дрони, поранені люди

Постраждали два населені пункти області. 

По Харківщині ворог застосував авіабомби та дрони, поранені люди
Куп'янськ, ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп'янську постраждали 71-річна, 62-річна і 27-річна жінки. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Куп'янську пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автомобілі, гараж. 

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

  • В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви РФ про окупацію Дворічної на Харківщині.
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