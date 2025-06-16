По Харківщині ворог застосував авіабомби та дрони, поранені люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп'янську постраждали 71-річна, 62-річна і 27-річна жінки. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Куп'янську пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автомобілі, гараж.

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.