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Головне за неділю, 15 червня: понад 130 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, саміт G7 у Канаді

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1208-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 15 червня: понад 130 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, саміт G7 у Канаді
Фото: EPA/UPG

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 червня – в новині.

Російські війська збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку, за останню добу відбулося 34 бойових зіткнення, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Посилення штурмових дій ворога на Новопавлівському напрямку свідчить про активні спроби ЗС РФ просунутися до адміністративної межі Дніпропетровської області. Водночас росіяни на цьому напрямку успіху не мають.

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

За даними відомства, особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Минулого тижня під час атаки росіян у Києві була сильно пошкоджена будівля, яку використовує американська аерокосмічна компанія Boeing.

Про це пише Financial Times з посиланням на шість джерел, зокрема двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голову Американської торгової палати в Україні (ACC). Видання зазначає, що удар був навмисним, і йдеться про обстріли ввечері минулої неділі. Однак відповідно до переліченої FT зброї йдеться про атаки у ніч на 10 червня, коли Москва випустила 315 безпілотників, дві балістичні ракети та пʼять крилатих ракет по цілях у Києві, Одесі та інших українських містах.

“Зображення, опубліковані в Інтернеті державною службою з надзвичайних ситуацій України та перевірені FT, демонструють серйозні пошкодження будівлі та те, як рятувальники гасять пожежу всередині”, ‒ йдеться у матеріалі.

Докладніше – в новині.

Cвітові лідери прибувають сьогодні до Канади на саміт “Групи семи” в курортному містечку Кананаскіс у канадській провінції Альберта, повідомляють Euronews.

До G7 входять Канада, Сполучені Штати, Франція, Італія, Японія, Німеччина та Велика Британія. Також присутні представники Європейського Союзу й інші глави держав, які не входять до складу групи. Останніх запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Президент України Володимир Зеленський відвідає захід і, як очікується, зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Докладніше – в новині.

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