Світові лідери починають прибувати на саміті G7 у Канаді, участь візьмуть Зеленський і Трамп

У порядку денному домінуватимуть напади Ізраїлю на Іран, війна в Україні і будуть майбутні тарифи американського президента.

Cвітові лідери прибувають сьогодні до Канади на саміт “Групи семи” в курортному містечку Кананаскіс у канадській провінції Альберта, повідомляють Euronews.

До G7 входять Канада, Сполучені Штати, Франція, Італія, Японія, Німеччина та Велика Британія. Також присутні представники Європейського Союзу, а також інші глави держав, які не входять до складу групи. Останніх запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Президент України Володимир Зеленський відвідає захід і, як очікується, зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Ця зустріч відбудеться лише через кілька місяців після їхньої суперечливої зустрічі в Овальному кабінеті, яка “оголила” ризики зустрічі з президентом США.

Інші світові лідери зустрінуться з Трампом як у груповому форматі, так і на двосторонніх переговорах.

Захід відвідає президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка очікує своєї першої особистої зустрічі з Трампом. Серед інших новачків – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру.

Головні теми саміту

Напади Ізраїлю на Іран, ймовірно, домінуватимуть у дискусіях під час саміту. Серед інших тем, ймовірно, війна в Україні і будуть майбутні тарифи Трампа.

Італійка Мелоні позиціонує себе як “міст” між адміністрацією Трампа та рештою Європи. Але сильна підтримка Італією України та загроза Трампа запровадити тарифи на європейські товари поставили Мелоні, єдиного європейського лідера, який був присутній на інавгурації Трампа, у скрутне становище.

Напередодні саміту G7 вже спостерігаються ознаки ледь помітного опору Трампу з боку інших лідерів групи. Президент Франції Емануель Макрон планував відвідати Гренландію цими вихідними, щоб продемонструвати європейську солідарність.

Карні заявив, що США більше не є “домінуючою” силою у світі після того, як тарифи Трампа створили розриви в багаторічному партнерстві між США та їхнім північним сусідом.