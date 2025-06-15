Світові лідери починають прибувати на саміті G7 у Канаді, участь візьмуть Зеленський і Трамп

«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

Світові лідери починають прибувати на саміті G7 у Канаді, участь візьмуть Зеленський і Трамп

У порядку денному домінуватимуть напади Ізраїлю на Іран, війна в Україні і будуть майбутні тарифи американського президента.

Світові лідери починають прибувати на саміті G7 у Канаді, участь візьмуть Зеленський і Трамп
Фото: EPA/UPG

Cвітові лідери прибувають сьогодні до Канади на саміт “Групи семи” в курортному містечку Кананаскіс у канадській провінції Альберта, повідомляють Euronews.

До G7 входять Канада, Сполучені Штати, Франція, Італія, Японія, Німеччина та Велика Британія. Також присутні представники Європейського Союзу, а також інші глави держав, які не входять до складу групи. Останніх запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Президент України Володимир Зеленський відвідає захід і, як очікується, зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Ця зустріч відбудеться лише через кілька місяців після їхньої суперечливої зустрічі в Овальному кабінеті, яка “оголила” ризики зустрічі з президентом США.

Інші світові лідери зустрінуться з Трампом як у груповому форматі, так і на двосторонніх переговорах.

Захід відвідає президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка очікує своєї першої особистої зустрічі з Трампом. Серед інших новачків – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру.

Головні теми саміту

Напади Ізраїлю на Іран, ймовірно, домінуватимуть у дискусіях під час саміту. Серед інших тем, ймовірно, війна в Україні і будуть майбутні тарифи Трампа.

Італійка Мелоні позиціонує себе як “міст” між адміністрацією Трампа та рештою Європи. Але сильна підтримка Італією України та загроза Трампа запровадити тарифи на європейські товари поставили Мелоні, єдиного європейського лідера, який був присутній на інавгурації Трампа, у скрутне становище.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Напередодні саміту G7 вже спостерігаються ознаки ледь помітного опору Трампу з боку інших лідерів групи. Президент Франції Емануель Макрон планував відвідати Гренландію цими вихідними, щоб продемонструвати європейську солідарність.

Карні заявив, що США більше не є “домінуючою” силою у світі після того, як тарифи Трампа створили розриви в багаторічному партнерстві між США та їхнім північним сусідом.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies