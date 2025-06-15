BBC: колишній сирійський командир стверджує, що зниклого американського журналіста Остіна Тайса стратили

Чоловік, якого звинувачують у відповідальності за утримання зниклого американського журналіста Остіна Тайса, стверджує, що повалений президент Сирії Башар Асад наказав його стратити.

Про це пише BBC з посиланням на джерела у службі безпеки.

Генерал-майор Бассам Аль Хассан ‒ колишній командир Республіканської гвардії, який входив до найближчого оточення президента Асада. Він також був начальником штабу Національних сил оборони (НДО), воєнізованого угруповання, яке, як виявило розслідування BBC, було відповідальним за утримання Тайса після його викрадення у 2012 році. Це відкриття було зроблено в рамках майбутнього подкасту BBC Radio 4 про зникнення Остіна Тайса.

Американський журналіст зник поблизу сирійської столиці Дамаска у серпні 2012 року, лише через кілька днів після свого 31-річчя. Він працював журналістом-фрілансером і залишав Сирію, коли його викрали.

Повалений режим Асада постійно заперечував, що знає про його місцезнаходження ‒ розслідування BBC виявило, що це було неправдою, і що Тайса утримували в Дамаску.

Аль-Хассан, на якого поширюються санкції Великої Британії, ЄС, Канади та США, контролював об'єкт, де утримувався Тайс. Раніше цього року, як повідомляється, він щонайменше тричі зустрічався з правоохоронними органами США в Лівані.

Джерела стверджують, що принаймні одна з цих зустрічей відбулася в комплексі посольства США.

Під час цих розмов він, як кажуть, повідомив слідчим ФБР та ЦРУ, що Башар Асад наказав стратити зниклого американського журналіста Остіна Тайса. Джерела, знайомі з розмовами, повідомили BBC, що Аль-Хассан стверджує, що спочатку намагався відмовити президента Асада від убивства Тайса, але зрештою той відхилив цей наказ, і його було виконано.

Вважається також, що Аль-Хассан надав можливі місця знаходження тіла журналіста. Джерела, знайомі з розслідуванням ФБР, повідомили, що зусилля щодо підтвердження обґрунтованості заяв Аль-Хассана тривають, і що планується провести пошук місць, де може бути тіло Тайса.

Протягом багатьох років президенти США заявляли, що Тайс, колишній капітан морської піхоти США, який служив в Іраку та Афганістані та був студентом юридичного факультету престижного Джорджтаунського університету у Вашингтоні, живий.

У грудні 2024 року тодішній президент Джо Байден заявив журналістам у Білому домі, що “ми вважаємо, що він живий”, і що “ми думаємо, що можемо його повернути, але поки що у нас немає прямих доказів цього”.