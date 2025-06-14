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Папа Римський закликав до миру між Ізраїлем та Іраном: ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого

Святіший Отець зазначив, що зусилля з побудови безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози, повинні здійснюватися через зустрічі, взаємоповагу та щирий діалог.

Папа Римський закликав до миру між Ізраїлем та Іраном: ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

У світлі загрозливих подій, які цими днями сколихнули світ, Папа Лев XIV завершив ювілейну загальну аудієнцію закликом будувати світ, вільний від ядерної загрози, дбаючи про тривалий мир, заснований на справедливості та спільному благу, повідомляє Vatican News.

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Заклик до відповідальності та до розсудливості прозвучав з уст Папи Лева XIV наприкінці ювілейної загальної аудієнції, яка в суботу, 14 червня 2025 р., відбулася в базиліці Святого Петра у Ватикані. Перед тим, як завершити зустріч привітанням італомовних прочан, Святіший Отець сказав:

«Останніми днями надходять новини, які викликають велике занепокоєння. Ситуація в Ірані та Ізраїлі серйозно погіршилася. У такий делікатний момент я хочу знову закликати до відповідальності та розсудливості. Зусилля з побудови безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози, повинні здійснюватися через зустрічі, взаємоповагу та щирий діалог з метою встановлення тривалого миру, заснованого на справедливості, братерстві та спільному благу. Ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого. Обов'язок усіх країн – підтримувати справу миру, започатковуючи шляхи примирення та сприяючи рішенням, що гарантують безпеку та гідність для всіх!».
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