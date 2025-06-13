«Лев, що повстає». Ізраїль розпочав широкомасштабну атаку на іранські об'єкти. Чому зараз і як реагує світ

За даними журналістів, Штати були в курсі цієї операції ще із зими. Однак від причетності до них "відхрестилися".

Однак із таймінгом редакція не вгадала – Ізраїль почав раніше.

Підготовка атаки на ядерні об'єкти Ірану, який активно збагачує уран до загрозливих відсотків, великим секретом не була. Wall Street Journal за декілька годин до старту операції писав, що ізраїльські атаки можливі, щоправда, пізніше – 15 червня, у день запланованих між Тегераном та Вашингтоном переговорів стосовно ядерного роззброєння.

Фото: shafaq.com Дим піднімається над містом після влучання ізраїльського безпілотника, Тегеран, Іран, 13 червня 2025 року

У ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу стверджує, що у Тегерані останніми місяцями спостерігалися "кроки, до яких вони раніше не вдавалися - реальні кроки до перетворення збагаченого урану на зброю". За версією Нетаньягу, Іран здатен виробити ядерну бомбу у дуже короткий термін - менше року - якщо його не зупинити. Нетаньягу назвав це "чіткою та очевидною загрозою виживання Ізраїлю".

Фото: EPA/UPG Начальник штабу ізраїльської армії Еяль Замір (у центрі) після початку операції ізраїльської армії проти Ірану в штабі ВПС у Єрусалимі, 13 червня 2025 року.

Ізраїльска армія заявила, що для атаки по об'єктах Ірану використала 200 винищувачів. Вона скинула понад 220 боєприпасів та вразила більш ніж 100 цілей по всій країні, пише CNN. Відомо про ураження ядерного об'єкту "Натанц" з тисячами центрифуг для збагачування урану. У комплексі є наземні та підземні споруди, і незрозуміло, що саме пошкоджено. Про підвищення рівня радіації та поранених іранська сторона поки не заявила.

Крім ядерних об'єктів, ЦАХАЛ атакував іранську протиповітряну оборону. Вранці Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її винищувачі завершили "широкомасштабний удар" по групах протиповітряної оборони в західному Іран.

"У рамках ударів були знищені десятки радарів і пускових установок зенітних ракет", – повідомили в ЦАХАЛ.

Під ударом був і Тегеран.

Фото: EPA/UPG Дим від пожежі після атаки Ізраїлю на Тегеран, 13 червня 2025 року.

Є дані, що Ізраїль використав не лише авіацію: BBC пише, що частину ударів завдали дрони, заздалегідь приховані в Ірані і активовані для атаки на зенітні установки в потрібний момент. Ця тактика схожа на українську операцію "Павутина".

Метою ударів в Ізраїлі назвали зупинення іранської ядерної програми. Іран, як відомо, збагачує уран, і наближається до відсотка, достатнього для ядерної зброї. Днями МАГАТЕ опублікувала резолюцію, в якій заявила про порушення Іраном зобов'язань з нерозповсюдження ядерної зброї. Тегеран у відповідь сказав, що зупинятися не буде.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не озвучив кінцевих термінів операції "Лев, що підводиться", і сказав, що удари триватимуть стільки днів, "скільки потрібно".

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає на пресконференції в Єрусалимі, 21 травня 2025 року

Уже в перші години операції Ізраїль оголосив про ліквідацію лідера Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі. Також Ізраїль убив науковців, які брали участь в ядерних розробках. Іран визнав загибель шести таких учених.

BBC Verify підтвердило кадри ізраїльських ударів по двох військових об’єктах в Ірані. Кілька відео з різних ракурсів показують, як вогонь і дим піднімаються з місця в Піраншахрі, на північному заході Ірану, де, як вважають, розташоване місце для розміщення іранських балістичних ракет.

Реакція Ірану

У зв'язку з нападом Іран скликає екстрену сесію Ради безпеки ООН. Також він відмовився від ядерних переговорів зі США, запланованих на цю неділю.

Також іранці завдали по Ізраїлю ударів у відповідь – використали для цього близько сотні дронів. Іран не має ілюзій, що це все, на що іранці спроможні, і готується до нових атак.

Реакція світу

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив,що Сполучені Штати не залучені до ізраїльських ударів, які назвав "односторонніми діями". Він підкреслив, що пріоритетом для Вашингтона залишається безпека військовослужбовців, які перебувають на Близькому Сході.

Фото: EPA/UPG Державний секретар США Марко Рубіо під час слухання в Сенаті, Вашингтон, 20 травня 2025 року

Йорданія заявила, що не зазнає жодних порушень свого повітряного простору, наполягаючи на тому, що королівство не стане полем битви ні для якого конфлікту, повідомляє CNN. Країна не допустить жодних спроб загрожувати своїй безпеці та безпеці своїх громадян, заявив представник уряду Мохаммад Момані у заяві, переданій державним інформаційним агентством Petra.

Китай «вкрай стурбований» «серйозними наслідками», які можуть спричинити напад Ізраїлю на Іран, заявило Міністерство закордонних справ КНР.

CNN повідомляє про реакцію на події й інших країн. Представник Міністерства закордонних справ Індії заявив, що країна "уважно стежить за розвитком ситуації, включаючи повідомлення, пов'язані з атаками на ядерні об'єкти", і закликав обидві сторони уникати ескалації. Він сказав, що Індія має «тісні та дружні» відносини як з Ізраїлем, так і з Іраном.

Фото: EPA/UPG Британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час саміту Європейського політичного співтовариства у Бленгеймському палаці, Великобританія, 18 липня 2024 року.

"Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом, і ми залучаємо партнерів до деескалації", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що засуджує атаки Ізраїлю, які «явно суперечать Статуту ООН та основним принципам міжнародного права».

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) "уважно стежить за вкрай тривожною ситуацією в Ірані", заявило воно у п'ятницю. «МАГАТЕ... може підтвердити, що об'єкт у Натанзі входить до цілей. Агентство перебуває в контакті з іранською владою щодо рівнів радіації. Ми також перебуваємо в контакті з нашими інспекторами в країні», - сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

Фото: EPA/UPG Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час пресконференції у штаб-квартирі ООН у Відні, 11 квітня 2024 року.

Декілька великих авіакомпаній призупинили польоти в/з країн Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану в п'ятницю.

Світ відреагував на події на Близькому Сході і підвищенням цін на нафту. Світові ціни на нафту продемонстрували найбільше одноденне відсоткове зростання за останні роки, що відображає побоювання, що більш масштабний конфлікт на Близькому Сході може призвести до серйозних перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Нафта марки Brent, світовий стандарт, востаннє зросла на 4,3% до $72,4 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate, американський зразок, підскочила на 5% до $71,4 за барель. За даними Reuters, це найбільший внутрішньоденний приріст за кожним індексом з березня 2022 року, через місяць після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.