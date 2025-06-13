Суд у Парижі звільнив лідера руху за незалежність Нової Каледонії

Крістіана Тейна, корінного канака, звинуватили і ув'язнили за заворушення на Тихоокеанському архіпелазі в травні минулого року, внаслідок яких загинуло понад 10 людей.

Французький суд звільнив лідера руху за незалежність заморської території Нова Каледонія, якого затримали на рік за смертельні заворушення у 2024 році.

Про це пише The Guardian.

Крістіана Тейна, корінного канака, звинуватили і ув'язнили за заворушення на Тихоокеанському архіпелазі в травні минулого року, внаслідок яких загинуло понад 10 людей. Він був під вартою на сході Франції з червня 2024 року і завжди заперечував обвинувачення у підбурюванні до насильства та вважав себе політичним в'язнем.

Апеляційний суд Парижа у четвер наказав звільнити Тейна після відеодзвінка, під час якого він пообіцяв відповідати на майбутні судові виклики та жити зі своїм партнером на сході Франції.

Ще однією умовою стало його неповернення до Нової Каледонії та відсутність контакту з іншими підозрюваними у справі, повідомило джерело, близьке до справи.

Прокурори подали апеляцію.

Один з адвокатів Тейна, Франсуа Ру, привітав цю “першу перемогу”. “Це справа про деколонізацію, яку розглядає Організація Об'єднаних Націй. Прикро бачити, як “до активістів, що виступають за незалежність, ставляться як до терористів””, ‒ додав він.

Нова Каледонія, яка розташована майже за 17 000 км від материкової Франції, у Тихому океані, є однією з кількох заморських територій, які залишаються частиною Франції.