Авіакомпанії відмовляються від повітряного простору над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією

Багато авіаперевізників вже припинили польоти до Тель-Авіва і з нього після того, як ракета, випущена хуситами у бік Ізраїлю 4 травня, впала неподалік аеропорту.

Авіакомпанії залишають повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією після того, як Ізраїль розпочав атаки на цілі в Ірані.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Flightradar24.

Авіакомпанії намагаються перенаправити та скасувати рейси, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу.

Ізраїль атакував іранські ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військових командирів, щоб запобігти створенню Тегераном атомної зброї. Керівництво країни заявили, що атаки будуть тривалими. Водночас за кілька останніх годин військові Ірану запустили по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників.

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово закрили, а підрозділи протиповітряної оборони Ізраїлю перебувають у стані підвищеної готовності до можливих ударів у відповідь з боку Ірану. Ізраїльський національний авіаперевізник El Al Airlines заявив, що призупинив рейси до та з Ізраїлю та виводить деякі свої літаки з країни. Авіаперевізник Israir заявив, що евакуює свої літаки з аеропорту Тель-Авіва, який, як очікується, залишиться закритим протягом вихідних.

Поширення зон конфліктів по всьому світу стає дедалі більшим тягарем для операцій та прибутковості авіакомпаній, а також створює проблему безпеки.

Багато світових авіакомпаній вже припинили польоти до Тель-Авіва і з нього після того, як ракета, випущена єменськими повстанцями-хуситами у бік Ізраїлю 4 травня, впала неподалік аеропорту.

Згідно з державними ЗМІ та повідомленнями для пілотів, повітряний простір Ірану закрито до подальшого повідомлення.Після появи інформації про удари по Ірану, низка комерційних рейсів авіакомпаній, зокрема Emirates з Дубая, Lufthansa та Air India, пролітали над Іраном. Air India, яка літає над Іраном Європою та Північною Америкою, заявила, що кілька рейсів були перенаправлені або повернуті у вихідні пункти, серед них ‒ з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.

Lufthansa заявила, що її польоти до Тегерану призупинені і наразі компанія уникатиме повітряного простору Ірану, Іраку та Ізраїлю.

Emirates скасувала польоти до Іраку, Йорданії, Лівану та Ірану та з них після атаки Ізраїлю.