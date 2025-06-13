Хакери ГУР з 10 по 12 червня атакували сервіси російської митниці, податкової та залізниці

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаСвіт

Хакери ГУР з 10 по 12 червня атакували сервіси російської митниці, податкової та залізниці

Сервіси були недоступні, а також на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. 

Хакери ГУР з 10 по 12 червня атакували сервіси російської митниці, податкової та залізниці
Ілюстративне фото
Фото: ANSA

Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію кібератак на ресурси російської податкової та митної служб, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. 

Про це Укрінформу повідомило джерело у розвідці.

У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".

Кібератаки також зазнали дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зокрема: "Контур" - провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу; "Честный знак" - національна система цифрового маркування і "ГосКлюч" - сервер електронного підпису.

Також хакери ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс РЖД. Учора впродовж дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей РФ. 

У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом і додатком та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях і вокзалах.

  • Напередодні, в день Росії хакери ГУР атакували сибірський інтернет-провайдер "Оріон Телеком".
  • Раніше кіберфахівці ЗСУ та ГУР оборони провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника "Газпрому" - компанії "Газстройпром" та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії.
  • У березні цього року зазнав атаки сайт метрополітену Москви. Тривалий час на сайті mosmetro.ru відкривається повідомлення про збій у роботі систем українських залізниць. Така акція сталі відповіддю на атаки росіян на "Укрзалізницю".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies