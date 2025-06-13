Хакери ГУР з 10 по 12 червня атакували сервіси російської митниці, податкової та залізниці

Сервіси були недоступні, а також на деякий час був паралізований внутрішній документообіг.

Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію кібератак на ресурси російської податкової та митної служб, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг.

Про це Укрінформу повідомило джерело у розвідці.

У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".

Кібератаки також зазнали дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зокрема: "Контур" - провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу; "Честный знак" - національна система цифрового маркування і "ГосКлюч" - сервер електронного підпису.

Також хакери ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс РЖД. Учора впродовж дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей РФ.

У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом і додатком та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях і вокзалах.