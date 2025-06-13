Єгипетська влада затримала понад 200 пропалестинських активістів у Каїрі напередодні міжнародного маршу, спрямованого на прорив блокади Ізраїлю щодо допомоги Смузі Гази, пише France24.

Тисячі учасників Глобального маршу до Гази планували у п'ятницю вирушити до єгипетського пункту пропуску Рафах на кордоні з палестинською територією, щоб закликати до збільшення доступу до гуманітарної допомоги.

“Понад 200 учасників затримали в аеропорту Каїра або допитали в готелях по всьому Каїру”, – повідомив AFP речник маршу Саїф Абукешек.

Серед затриманих були громадяни Алжиру, Австралії, Франції, Марокко, Нідерландів, Іспанії та Сполучених Штатів, сказав він.

Учасники Глобального маршу до Гази заявили, що кількох людей звільнили після того, як дипломатичний персонал прибув до аеропорту Каїра, щоб надати “консульську допомогу затриманим учасникам”.

Ще один конвой, який отримав назву “Сумуд”, що арабською мовою означає “стійкість”, вирушив зі столиці Тунісу в понеділок. Конвой прибув до Тріполі ‒ столиці Лівії, контрольованої міжнародно визнаним урядом, ‒ у середу. Невідомо, чи буде конвой допущено до східної Лівії, яка контролюється ворогуючими силами, вірними військовому командиру Халіфі Хафтару.

Учасники Глобального маршу до Гази, який координує свою діяльність з “Сумуд”, повідомили, що у заході візьмуть участь близько 4000 осіб з понад 40 країн, багато з яких вже прибули до п'ятничного маршу. Згідно з планом, учасники мають доїхати автобусом до міста Ель-Аріш на Синайському півострові, а потім пройти 50 кілометрів до кордону з Газою.