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Генасамблея ООН схвалила резолюцію про захист цивільних у Палестині

США та Угорщина проти, Україна за.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію про захист цивільних у Палестині
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея ООН на засіданні у четвер схвалила резолюцію щодо захисту цивільного населення та виконання правових і гуманітарних зобов'язань у Палестині.

Як пише Укрінформ, 149 країн підтримали документ, 12 висловилися проти, ще 19 утрималися. Україна була серед тих, хто голосував "за".

Заперечували проти резолюції Сполучені Штати та Ізраїль, а також Аргентина й Угорщина. Вирішили не визначатися Албанія, Румунія, Словаччина і Чехія.

Резолюція була ініційована Іспанією, в ній міститься заклик до негайного беззастережного і постійного припинення вогню, звільнення заручників, виходу на волю палестинських в'язнів та виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази.

Текст документа визначає "засудження використання голоду як методу ведення війни, а також незаконної відмови в доступі до гуманітарної допомоги", фактично звинувачуючи Ізраїль у блокаді Гази. 
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