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Сенатора США жорстко зупинила охорона на пресконференції міністерки

Пристрасті довкола антиміграційних рейдів не вщухають.

Сенатора США жорстко зупинила охорона на пресконференції міністерки
Сенатор Алекс Паділья
Фото: Independent

Проти представника Демократичної партії у Сенаті США Алекса Падільї під час пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноєм у Лос-Анджелесі було застосовано силу через його спробу поставити запитання.

Як пише Reuters, політик завітав на захід з наміром з'ясувати, навіщо адміністрація Дональда Трампа використала армію проти мітингарів у Каліфорнії. Проте діалогу з міністеркою не вийшло: співробітники ФБР зі служби охорони схопили сенатора, повалили його на землю та наділи йому на руки кайданки. 

Пізніше департамент внутрішньої безпеки оприлюднив коментар, в якому йдеться про "політичний театр неповаги", до якого нібито вдався демократ. Дії охорони там названо виправданими, адже Паділья "не мав на одязі сенаторської шпильки, поводився як нападник та чинив супротив представникам закону". 
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