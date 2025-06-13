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WSJ: Ізраїль може вдарити по Ірану вже цієї неділі

Ймовірність ескалації підтверджують у Вашингтоні.

WSJ: Ізраїль може вдарити по Ірану вже цієї неділі
Літак ВПС Ізраїлю
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

Видання The Wall Street Journal з посиланням на чиновників в Ізраїлі та Сполучених Штатах стверджує, що ізраїльська армія може вже найближчими днями завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Однією з вірогідних дат початку операції є неділя, 15 червня - день, в який мав би відбутися шостий раунд переговорів між Тегераном та Вашингтоном щодо іранської ядерної програми. Проте, за чутками, зустріч в Омані під загрозою зриву. 

Журналісти переконують, що питання удару по Ірану обговорювалося під час розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Дональда Трампа у понеділок. Господар Білого дому публічно визнав, що є ймовірність ескалації на Близькому Сході. 

Для Ізраїлю незвично робити настільки раннє попередження про можливий удар - у WSJ припускають, що це пов'язано зі спробою тиску на Іран все ж погодитися на ядерну угоду зі Сполученими Штатами. Також це дає час Вашингтону забезпечити виїзд з регіону можливих бойових дій військових, дипломатів та їхніх сімей.
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