WSJ: Ізраїль може вдарити по Ірану вже цієї неділі

Видання The Wall Street Journal з посиланням на чиновників в Ізраїлі та Сполучених Штатах стверджує, що ізраїльська армія може вже найближчими днями завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Однією з вірогідних дат початку операції є неділя, 15 червня - день, в який мав би відбутися шостий раунд переговорів між Тегераном та Вашингтоном щодо іранської ядерної програми. Проте, за чутками, зустріч в Омані під загрозою зриву.

Журналісти переконують, що питання удару по Ірану обговорювалося під час розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Дональда Трампа у понеділок. Господар Білого дому публічно визнав, що є ймовірність ескалації на Близькому Сході.

Для Ізраїлю незвично робити настільки раннє попередження про можливий удар - у WSJ припускають, що це пов'язано зі спробою тиску на Іран все ж погодитися на ядерну угоду зі Сполученими Штатами. Також це дає час Вашингтону забезпечити виїзд з регіону можливих бойових дій військових, дипломатів та їхніх сімей.