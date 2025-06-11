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У містах США готують нові масові акції. Зокрема, в суботу – день народження і параду Трампа

З понеділка масові акції поширилися за межі Лос-Анджелеса, і міста не збираються зупинятися. 

У містах США готують нові масові акції. Зокрема, в суботу – день народження і параду Трампа
Фото: EPA/UPG

Американські міста готуються продовжувати акції протесту проти антиміграційних рейдів, що почалися минулої п'ятниці у Лос-Анджелесі. Як пише CBS, масштабні акції протесту готують на найближчі вихідні. 

За даними журналістів, йдеться зокрема, про Остін та Сан-Франциско. Активісти планують більші демонстрації у найближчі дні. 

Деякі з них відбудуться в суботу – у день військового параду у Вашингтоні, який Дональд Трамп приурочив до 250-річчя від дня створення американської армії. Також цей день – 14 червня – є днем народження Трампа.

Американська адміністрація сказала, що, попри протести, не відмовиться від рейдів та депортацій. 

"ICE (Імміграційна та митна служба. – Ред.) продовжить виконувати закон", – заявила секретарка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. 

Губернатор Техасу Ґреґ Еббот уже анонсував розміщення Національної гвардії по штату "для забезпечення миру і порядку". 

"Мирні протести є законними. Шкода людям чи власності є незаконною і призведе до арештів", – написав він у X. 

За даними журналістів, в Остіні, столиці штату Техас, протести розпочалися в понеділок. Чотири поліцейські були поранені під час зіткнень, а влада застосовувала хімічні подразники для розгону демонстрантів, які пройшли маршем по вулиці, де розташовано офіс ICE. Мітингарі кидали в поліцейські барикади каміння, пляшки та інші предмети, стверджує шеф поліції Ліса Девід. Загальна кількість арештів сягнула 12. 

У Далласі арештували одну людину. В Сіетлі протест зібрав пів сотні людей. Також різні за чисельністю масові акції цього тижня відбулися в Санта-Ана, Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско, Чикаго. 

Чому в Лос-Анджелес почалися протести?

Масштабні протести почалися в Лос-Анджелесі у п'ятницю, у відповідь на дії федеральних агентів в межах антиімміраційного контролю. Протягом тижня, що передував початку протестів, рейди для виявлення мігрантів значно посилилися. Лос-Анджелес є містом з найбільшою популяцією мігрантів.

Акції тривали протягом вихідних і тривають досі, а президент Дональд Трамп у суботу наказав прибути на місце Національній гвардії, хоча штат про таку допомогу не просив. Розгортання Нацгвардії за федеральним рішенням у відповідь на громадські заворушення є доволі рідкісним випадком, оскільки закон вимагає, щоб для такого кроку була потреба у відновленні закону або порядку. 

Як реагує місцева влада? 

І мер міста, і губернатор штату є демократами. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс назвала це "небезпечною ескалацією". 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у неділю звернувся до адміністрації Трампа з проханням скасувати розгортання Національної гвардії, заявивши, що цей крок є порушенням державного суверенітету.

Los Angeles Times пише, що політичні розбіжності між адміністрацією Трампа та владою штату посилюються. 

Учора міська голова Лос-Анджелеса оголосила комендантську годину у центрі міста, де відбуваються протести. 
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