Bloomberg: КНДР могла побудувати новий збагачувальний завод для ядерного комплексу

Нова споруда в Йонбені, приблизно за 100 кілометрів на північ від Пхеньяна, нагадує об'єкт зі збагачення в Кансоні, ще одному північнокорейському ядерному об'єкті поблизу столиці.

Північна Корея, схоже, побудувала нову будівлю в межах свого головного ядерного комплексу, яка може бути додатковим об'єктом зі збагачення, щоб розширити можливості країни виробляти ядерну зброю.

Про це пише Bloomberg з посиланням на супутникові знімки, проаналізовані експертом з питань зброї Джеффрі Льюїсом.

Нова споруда в Йонбені, приблизно за 100 кілометрів на північ від Пхеньяна, нагадує об'єкт зі збагачення в Кансоні, ще одному північнокорейському ядерному об'єкті поблизу столиці.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив у звіті раді керуючих цього тижня, що орган з ядерного нагляду стежить за будівництвом нової будівлі в Йонбені, “яка має розміри та характеристики, подібні до збагачувального заводу в Кансоні”.

“Розміри та характеристики, на нашу думку, достатні, щоб виправдати звернення уваги МАГАТЕ на об'єкт як на можливий збагачувальний завод”, – написав Льюїс на вебсайті Arms Control Wonk.

Це виявилося лише через кілька днів після того, як новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен вступив на посаду, пообіцявши відновити діалог з Пхеньяном. Незрозуміло, чи буде лідер Північної Кореї Кім Чен Ин співпрацювати на тлі зближення з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як вони уклали військовий пакт рік тому.

Кім постійно розширює свій ядерний арсенал. Минулого року він пообіцяв зміцнити ядерний потенціал країни “без обмежень” у відповідь на все більші загрози з боку США та їхніх союзників у регіоні.

Bloomberg зазначає, що у вересні Північна Корея опублікувала перші фотографії об'єкта зі збагачення урану для атомних бомб, що свідчить про те, що вона більше не бачить потреби приховувати програму, існування якої вона колись категорично заперечувала. У 2002 році президент Джордж Буш вперше звинуватив Пхеньян у цьому. Кім у січні знову відвідав лабораторію, яка виробляє ядерні матеріали збройового класу, та заявив, що країна повинна зміцнити свій “ядерний щит”.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уважно стежить за ядерними об'єктами та діяльністю Північної Кореї у координації зі США та іншими країнами.