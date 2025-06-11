США засудили західні країни через санкції проти ізраїльських міністрів

Вони "не сприяють завершенню війни".

Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив заяву, у якій засудив застосування Великою Британією, Канадою, Норвегією, Новою Зеландією та Австралією санкцій проти двох урядовців Ізраїлю.

Як пише Укрінформ, голова американської дипломатії вважає, що ці кроки "не сприяють зусиллям Сполучених Штатів щодо припинення вогню у Смузі Гази, повернення додому всіх заручників та завершення війни".

Рубіо підкреслив неприйнятність для Вашингтона порівняння дій ізраїльських посадових осіб з угрупованням ХАМАС, яке "є терористичною організацією, що вчинила невимовні звірства, утримує в заручниках цивільних осіб та перешкоджає мирному життю у Газі".

Держсекретар порадив союзникам "не забувати, хто є справжнім ворогом".