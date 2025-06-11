Трамп залишатиме війська у Лос-Анджелесі "до настання миру"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір залишати в силі наказ про застосування у Каліфорнії сил Національної гвардії та морської піхоти, "поки не настане мир".

Як пише CNN, господар Білого дому попередив учасників бунтів проти проведення його адміністрацією антиміграційних рейдів, що "чимало людей будуть заарештовані" і "проведуть багато часу за ґратами".

Рішення Трампа вдатися до розгортання у Лос-Анджелесі сил Нацгвардії та армії викликало чимало критики - в першу чергу від губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який пригрозив президенту судовим позовом. Суд поки відмовив демократу у задоволенні клопотання щодо негайної заборони Трампу використовувати війська.