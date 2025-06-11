У Північній Ірландії другу ніч поспіль стаються вуличні сутички з поліцією

Поліція північноірландського міста Баллімена у Сполученому Королівстві другу ніч поспіль вгамовує натовп, який жбурляє у правоохоронців саморобні бомби з бензином, пляшки, феєрверки та каміння.

Як пише The Guardian, проти бунтівників довелося застосувати водяну гармату. Було здійснено три затримання за звинуваченням у підбурювання до насильства, 15 поліціянтів зазнали ушкоджень.

Приводом для агресивної поведінки натовпу стала справа щодо зґвалтування дівчинки-підлітка, у якому звинуватили двох 14-річних хлопців з Румунії. Місцеві жителі вважають, що злочин пов'язаний з надмірним напливом мігрантів до країни.