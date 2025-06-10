Міністри транспорту ЄС закликають Єврокомісію відреагувати на гібридні атаки Росії та Білорусі на навігаційні системи

У спільному листі міністри скаржаться на глушіння та спуфінг сигналів GNSS у регіоні Балтійського моря ще від 2022 року.

Міністри транспорту 17 держав-членів ЄС закликали Єврокомісію до негайних і скоординованих дій у відповідь на систематичні перешкоди в роботі глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), які, за їхніми словами, надходять з боку Росії та Білорусі.

Про це йдеться на сайті литовського Міністерства транспорту і комунікацій.

«Порушення сигналів GNSS безпосередньо впливають на стратегічні галузі — транспорт, енергетику та телекомунікації. Ми повинні діяти швидко й узгоджено на рівні всього Європейського Союзу», — заявив глава литовського відомства Еугеніуш Сабутіс, закликавши до єдиного фронту у відповідь на гібридні загрози.

Спільне звернення адресоване віцепрезидентці Єврокомісії, Верховній представниці з питань зовнішньої політики Каї Каллас, комісару з питань оборони і космосу Андрюсу Кубілюсу, а також комісару з транспорту Апостолосу Цицикостасу.

У листі міністри зазначають, що від 2022 року в регіоні Балтійського моря систематично фіксують глушіння та спуфінг сигналів GNSS. Такі дії, за словами підписантів, становлять небезпеку для цивільної авіації, морського транспорту й інших видів критичної інфраструктури.

Лист підписали міністри транспорту Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Словаччини, Фінляндії, Словенії, Чехії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Данії, Румунії та інших країн. Вони назвали втручання у GNSS не випадковими інцидентами, а «цілеспрямованими діями, які можуть розглядатися як гібридна атака».

Серед запропонованих заходів:

активізація дипломатичного тиску та судове переслідування осіб, причетних до перешкод;

посилення моніторингу радіочастот і координації між цивільними та військовими структурами;

пришвидшення впровадження захищених від перешкод сервісів GNSS, зокрема антиспуфінг-функцій системи Galileo;

модернізація традиційної навігаційної інфраструктури.

Питання безпеки GNSS обговорювали під час Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій і енергетики, що проходила 5–6 червня в Люксембурзі.