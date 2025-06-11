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На Мальті двоє чоловіків отримали довічне за причетність до вбивства журналістки

Чоловіки надали автомобільну бомбу, яка була використана під час фатального вибуху, що шокував країну та міжнародну спільноту.

На Мальті двоє чоловіків отримали довічне за причетність до вбивства журналістки
Фото: EPA/UPG

Суд на Мальті засудив двох чоловіків до довічного ув'язнення за пособництво у вбивстві журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції у 2017 році, повідомляє DW.

Вирок винесли вчора. За словами слідчих, ці двоє чоловіків надали автомобільну бомбу, яка була використана під час фатального вибуху, що шокував країну та міжнародну спільноту.

Суд Валлетти схвалив рішення через кілька днів після того, як присяжні визнали чоловіків винними.

“Двох обвинувачених було засуджено у п'ятницю після того, як присяжні винесли вердикт 8 проти 1, дійшовши висновку, що вони надали вибухові матеріали в обмін на гроші”, ‒ зазначає видання.

Судовий процес тривав понад шість тижнів. Обидва чоловіки не визнали себе винними.

Розслідування показало, що вбивство скоїли три чоловіки. Двох братів було засуджено до 40 років позбавлення волі у 2022 році, а ще одного спільника було засуджено до 15 років ув'язнення у 2021 році після зізнання та надання ключової інформації.

Бомба, що містила близько 500 грамів желатинової вибухівки, була призначена для підриву за допомогою мобільного телефону. Нападники підклали пристрій під водійське сидіння автомобіля Каруани Галіції та дистанційно активували його.Вирок було винесено після судових засідань щодо покарання.

Більше про справу Каруани Галіції

Каруана Галіція була журналісткою на Мальті, відомою своїми репортажами про корупцію та неправомірні дії, пов'язані з політичними та бізнес-діячами.

Її смерть викликала масові протести на острові. На момент її смерті проти неї було порушено понад 40 справ про наклеп.

Бізнесмен, обвинувачений у плануванні вбивства, все ще очікує суду. Чоловіка, який мав тісні зв'язки з урядом колишнього прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската, було заарештовано в листопаді 2019 року під час спроби втекти з Мальти на борту його яхти. У січні його звільнили під заставу.
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