WP: Трамп хоче перемістити до Гуантанамо тисячі нелегалів, зокрема з країн-союзників і України

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у країні, на військову базу США в Гуантанамо.
Про це пише Washington Post з посиланням на американських чиновників.
У цьому списку сотні осіб з дружніх європейських країн, включно з Великою Британією, Італією, Францією, Німеччиною, Ірландією, Бельгією, Нідерландами, Литвою, Польщею, Туреччиною та Україною, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.
Адміністрація навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення на військовий об'єкт. Підготовка включає медичне обстеження 9000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо. Незрозуміло, чи можуть установи розмістити таку кількість нових утримуваних осіб. З початку роки з бази та на базу перемістили сотні мігрантів, підкреслює WP.
Представники Білого дому стверджують, що цей план необхідний, аби розвантажити переповнені внутрішні центри утримання під вартою. У документі, з яким ознайомилася газета, йдеться, що “GTMO”, урядова абревіатура бази, “не заповнена”.
- У січні Трамп оголосив, що відправить до цього центру до 30 000 мігрантів. Десятки мігрантів, яких утримували на базі в березні, були відправлені назад до центрів у Луїзіані, що, на думку критиків імміграційних репресій адміністрації, пов'язано з проблемами з місткістю.
- Гуантанамо відоме як в'язниця для підозрюваних у тероризмі та інших осіб, затриманих після теракту 11 вересня.