WP: Трамп хоче перемістити до Гуантанамо тисячі нелегалів, зокрема з країн-союзників і України

Адміністрація президента США готується відправити тисячі іноземців до сумнозвісного слідчого ізолятора, включно з людьми з Великої Британії, Франції та Італії. 9 тисяч мають пройти медичне обстеження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у країні, на військову базу США в Гуантанамо.

Про це пише Washington Post з посиланням на американських чиновників.

У цьому списку сотні осіб з дружніх європейських країн, включно з Великою Британією, Італією, Францією, Німеччиною, Ірландією, Бельгією, Нідерландами, Литвою, Польщею, Туреччиною та Україною, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

Адміністрація навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення на військовий об'єкт. Підготовка включає медичне обстеження 9000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо. Незрозуміло, чи можуть установи розмістити таку кількість нових утримуваних осіб. З початку роки з бази та на базу перемістили сотні мігрантів, підкреслює WP.

Представники Білого дому стверджують, що цей план необхідний, аби розвантажити переповнені внутрішні центри утримання під вартою. У документі, з яким ознайомилася газета, йдеться, що “GTMO”, урядова абревіатура бази, “не заповнена”.