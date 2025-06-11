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Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої нещодавні пости щодо Трампа

Мільярдер вважає, що ці пости “зайшли надто далеко”.

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої нещодавні пости щодо Трампа
Фото: EPA/UPG

Мільярдер і колишній очільник Департаменту ефективності уряду Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої нещодавні пости щодо президента США Дональда Трампа. 

Про це Маск написав у своїй соцмережі Х. 

“Я шкодую про деякі свої пости про президента Трампа, які опублікував минулого тижня. Вони зайшли надто далеко”, – написав він.

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Зазначимо, що після залишення посади очільника Департаменту ефективності уряду Ілон Маск почав активно критикувати Дональда Трампа в низці публікацій у своїй соцмережі. Зокрема назвав запропонований Трампом законопроєкт про бюджетні видатки “огидною мерзотою” через те, що закон значно збільшить дефіцит бюджету. Також Маск підтримав можливий імпічмент Трампа. І заявив про “велику бомбу” – нібито Трамп фігурує у “файлах Епштейна” (документи щодо фінансиста та злочинця Джеффрі Епштейна, який був засуджений за сексуальну експлуатацію неповнолітніх), втім цей твіт він згодом видалив. 

Зі свого боку Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів.
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