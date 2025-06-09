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Розслідування нардепа Железняка про незаконний продаж електрики у блек-аути. В «Енергоатомі» це спростовують

В «Енергоатомі» заявили про «чергову порцію недостовірної інформації щодо діяльності» держкомпанії.

Розслідування нардепа Железняка про незаконний продаж електрики у блек-аути. В «Енергоатомі» це спростовують
Фото: Пресслужба Енергоатома

Нардеп Ярослав Железняк з податкового комітету ВРУ заявив, що вже передав відповідні документи в НАБУ про нанесення збитків державі на 300 млн грн. 

«У той час, як вся країна жила в режимі блекауту, державна компанія «Енергоатом» злила єлектроенергію на сотні мільйонів у дивному напрямку. Сам кейс корупції дуже простий: весна-літо 2024-го. Ворог знищує частину генерації, в країні блек-аути, а Міненерго ініціює збільшення тарифів для населення вдвічі. І саме в цей час Енергоатом знаходить компанію оформлену на харьківських дзюдоїстів і продає їй електроенергію. Електроенергію то продає, а та просто не розраховується і кидає державу на 300 млн грн», - розповів у розслідуванні нардеп фракції «Голос» та перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.   

Нардеп наполягає, що «Енергоатом» сприяв такому продажу електроенергії на кожному етапі і декілька разів порушив закон. 

«І ми зібрали докази і тут прям дуже простий кейс для НАБУ. Заяву ми вже подали», - додав Железняк. 

У відповідь у держкомпанії спростували «чергову порцію недостовірної інформації щодо діяльності АТ «НАЕК «Енергоатом», яка розповсюджується народним депутатом Я. Железняком», - йдеться у заяві. 

Заяви нардепа назвали брехливими та продовженням його цілеспрямованих медійних атак на стратегічне державне підприємство.

«В Енергоатомі наголошують, що саме Компанія ініціювала розслідування щодо незаконного заволодіння електроенергією посадовими особами ТОВ «Світло Груп М» у період з квітня по листопад 2024 року, подавши відповідну заяву до правоохоронних органів. Наразі провадження перебуває на стадії досудового розслідування у Головному слідчому управлінні Національної поліції України. Енергоатом активно співпрацює зі слідством і зацікавлений у якнайшвидшому його завершенні та притягненні винних до відповідальності», - підкреслили в компанії. 
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