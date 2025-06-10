У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної

На сайті Верховної Ради України з'явилася інформація щодо реєстрації проєкту постанови про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Проєкт постанови внесли пʼять нардепів від фракції "Європейська Солідарність": Олексій Гончаренко, Олег Синютка, Володимир Арʼєв, Максим Саврасов та Софія Федина.

“Нещодавно журналісти вияснили, що АРМА передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної”, - написав Гончаренко, і додав, що таким чином вона незаконно отримала контроль над державним майном через підконтрольне АРМА.

Нардеп наголосив, що поки слідство розбиратиметься в справі, “Стефанішина не може продовжувати займати пост міністра та розкрадати державне майно”.