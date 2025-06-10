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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної

Причиною подання постанови Гончаренко назвав розслідування журналістів щодо АРМА.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

На сайті Верховної Ради України з'явилася інформація щодо реєстрації проєкту постанови про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Проєкт постанови внесли пʼять нардепів від фракції "Європейська Солідарність": Олексій Гончаренко, Олег Синютка, Володимир Арʼєв, Максим Саврасов та Софія Федина. 

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“Нещодавно журналісти вияснили, що АРМА передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної”, - написав Гончаренко, і додав, що таким чином вона незаконно отримала контроль над державним майном через підконтрольне АРМА.

Нардеп наголосив, що поки слідство розбиратиметься в справі, “Стефанішина не може продовжувати займати пост міністра та розкрадати державне майно”.
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