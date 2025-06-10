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Зеленський: Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів

Україна ще до великої війни зупинила незаконне розповсюдження паспортів на Закарпатті.

Зеленський: Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті і заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів.

Про це президент розповів в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online. 

“Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів [...] Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас дійсно є все. Також те, як KNBSZ платила своєму агенту. Ми все задокументували”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що угорська мережа будувалася з 2021 року, а питання, пов'язані з військовими справами, ставилися у 2024-25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року.

“Чому потрібно було шукати наші вразливості в українсько-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Бо це їх цікавило. У них також були конкретні запитання в телефонах – у нас вони теж є; в одинадцяти пунктах вони, серед іншого, запитували, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони сказали, що ні. Я президент країни, яка воює – як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора, я звинувачую KNBSZ”, – сказав Зеленський.

  • На початку травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі.
  • Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни. Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.
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