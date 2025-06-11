У Польщі затримали шпигуна, який працював на Росію

Чоловіка затримали на три місяці, йому загрожує від 8 років до довічного ув'язнення.

У Польщі затримали 28-річного громадянина цієї країни Віктора З. за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Його ув'язнили на три місяці.

Про це пише RMF24.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав передавати російській розвідці інформацію, яка могла б завдати шкоди Польщі. За словами прокурорів, він діяв з ідеологічних мотивів та проросійських переконань.

Чоловіка затримали 4 червня. Того ж дня провели обшуки кількох місць у Куявсько-Поморському воєводстві.

Прокурор звинуватив Віктора З. у співпраці із російською розвідкою, збору та передачі інформації, що стосується, серед іншого, функціонування об'єктів, які мають значення для оборони Польщі. Це стосується періоду з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року. Він здійснював діяльність у Бидгощі та за межами Польщі.

Звинувачення проти нього передбачають покарання від 8 років до довічного ув'язнення.