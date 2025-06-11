Європа у війні. Вже не лише ми

Фото: EPA/UPG

Головне, що не може визнати Європа - вони вже у війні. Вони готуються до майбутніх атак росіян, ударів ракетами, десантування на берегах північних морів. Проте, вони вже під атакою і демонструють не просто слабкість а неготовність до нової Європейської війни.

В епізоді подкасту "Військова гра" уряд Британії обговорює, чи конвенціонною ракетою "б'є" росія, чи ядерною. Проте, росія вже геть не уявно б'є цивільними кораблями, перерізаючи інтернет кабелі в Балтійському морі. Гібридна атака на інфраструктуру це не бомби, але хто сказав, що будуть бомби? Принаймні, одразу...

Наші європейські партнери посилено та активно вивчають наш досвід. Але, досвід війни з 2022 року. Не те, як і коли вона почалась. Як став можливий Янукович. Що було на Тузлі. Як був збитий літак Ізраїля і хто його "прикрив". Газові угоди, продовження терміну оренди Севастопольської бази та захоплення маяків в Криму. Все це залишається поза увагою. Проте, саме це і було початком нашої війни.

Атаки Європи вже були. Штучна криза мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі. Порізали кабелі. Входження в повітряний простір. Отруєння росіян в Британії. Все це удари. Удари, які Європа та на НАТО проковтнули. Не звернули увагу. Не дооцінили.

Тепер вже росія почала доставати козирі. Ультраправі рухи по всіх країнах. Вдячність Маску та Трампу, що вони програли. Раптово та несподівано, але програли. Поки.

Проросійські латвійські депутати, що не соромлячись знов почали вимагати захистити російську мову. Вголос. На четвертий рік Великої віни - безкарно та вільно.

Придбані "консерви" у вигляді Фіцо, Орбана та Вучіча. І не бажання ЄС бачити очевидне. Хочете бачити їх прагматичними егоїстами своїх країн? Дарма. Просто поверніться до Януковича. Слово в слово. Крок в крок. З поправкою на ментальність та ЄС, але це воно. Максимальна загроза в дії.

Про кількість вільно подорожуючих Європою росіян можна не згадувати. Скільки тут шпигунів вже? Координаторів, навідників? Тих, хто складає списки патріотів та потенційних колаборантів. Чи жоден європейський уряд закрив це пряме запрошення росії в гості? Ні.

Все це атаки та удари, які росія наносить вже. Тому що вона не готується до війни. Вона вже у війні. Як і Європа, яка просто не хоче цього побачити.

Не хоче, але мусить. Бо саме зараз, з огляду на США та Трампа, ми маємо усвідомити всі разом - це наша спільна війна. Без 3-5 років. В якої або ми разом встоїмо та переможемо, або Європу чекає не просто нова війна, а можливо новий світовий порядок. Не той, який будувався всі ці роки, коли вважали, що "ніколи знов". Просто, тому що росія вирішила, що ”можем повторить".