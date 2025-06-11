Європа у війні. Вже не лише ми

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Європа у війні. Вже не лише ми

Європа готується до війни з росією. Гучні заяви, збільшення бюджетів, запуск військового виробництва.

Штаби та уряди проводять "військові ігри". Звучать терміни 3-5 років. Все це правильно та обнадійливо.

Але.

Фото: EPA/UPG

Головне, що не може визнати Європа - вони вже у війні. Вони готуються до майбутніх атак росіян, ударів ракетами, десантування на берегах північних морів. Проте, вони вже під атакою і демонструють не просто слабкість а неготовність до нової Європейської війни.

В епізоді подкасту "Військова гра" уряд Британії обговорює, чи конвенціонною ракетою "б'є" росія, чи ядерною. Проте, росія вже геть не уявно б'є цивільними кораблями, перерізаючи інтернет кабелі в Балтійському морі. Гібридна атака на інфраструктуру це не бомби, але хто сказав, що будуть бомби? Принаймні, одразу...

Наші європейські партнери посилено та активно вивчають наш досвід. Але, досвід війни з 2022 року. Не те, як і коли вона почалась. Як став можливий Янукович. Що було на Тузлі. Як був збитий літак Ізраїля і хто його "прикрив". Газові угоди, продовження терміну оренди Севастопольської бази та захоплення маяків в Криму. Все це залишається поза увагою. Проте, саме це і було початком нашої війни.

Атаки Європи вже були. Штучна криза мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі. Порізали кабелі. Входження в повітряний простір. Отруєння росіян в Британії. Все це удари. Удари, які Європа та на НАТО проковтнули. Не звернули увагу. Не дооцінили.

Тепер вже росія почала доставати козирі. Ультраправі рухи по всіх країнах. Вдячність Маску та Трампу, що вони програли. Раптово та несподівано, але програли. Поки.

Проросійські латвійські депутати, що не соромлячись знов почали вимагати захистити російську мову. Вголос. На четвертий рік Великої віни - безкарно та вільно.

Придбані "консерви" у вигляді Фіцо, Орбана та Вучіча. І не бажання ЄС бачити очевидне. Хочете бачити їх прагматичними егоїстами своїх країн? Дарма. Просто поверніться до Януковича. Слово в слово. Крок в крок. З поправкою на ментальність та ЄС, але це воно. Максимальна загроза в дії.

Про кількість вільно подорожуючих Європою росіян можна не згадувати. Скільки тут шпигунів вже? Координаторів, навідників? Тих, хто складає списки патріотів та потенційних колаборантів. Чи жоден європейський уряд закрив це пряме запрошення росії в гості? Ні.

Все це атаки та удари, які росія наносить вже. Тому що вона не готується до війни. Вона вже у війні. Як і Європа, яка просто не хоче цього побачити.

Не хоче, але мусить. Бо саме зараз, з огляду на США та Трампа, ми маємо усвідомити всі разом - це наша спільна війна. Без 3-5 років. В якої або ми разом встоїмо та переможемо, або Європу чекає не просто нова війна, а можливо новий світовий порядок. Не той, який будувався всі ці роки, коли вважали, що "ніколи знов". Просто, тому що росія вирішила, що ”можем повторить".

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Теми: , , ,
Другие записи блога:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies