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FT: Видобуток нафти в США наступного року впаде вперше з часів пандемії ковіду

Урядовий прогноз про зниження виробництва у 2026 році вдарив по меті Дональда Трампа про "енергетичне домінування" Сполучених Штатів.

FT: Видобуток нафти в США наступного року впаде вперше з часів пандемії ковіду
Фото: EPA/UPG

Видобуток нафти в США наступного року впаде вперше з часів пандемії Covid-19, що поставить під сумнів порядок денний “енергетичного домінування” президента Дональда Трампа, пише Financial Times з посиланням на урядовий прогноз країни.

В Управлінні енергетичної інформації, підрозділі Міністерства енергетики, заявили, що видобуток нафти в США знизиться з рекордно високих 13,5 млн барелів на день до приблизно 13,3 млн барелів до кінця наступного року, оскільки падіння цін на нафту сколихнуло сектор.

“За умови меншої кількості активних бурових установок, ми прогнозуємо, що американські оператори буритимуть і завершуватимуть менше свердловин до 2026 року”, – йдеться в щомісячному звіті Управління.

У звіті також зазначено, що кількість активних бурових установок “зменшилася набагато більше”, ніж очікувалося в попередньому звіті, йдеться в повідомленні.

Цей несприятливий офіційний прогноз з'явився лише через кілька місяців після переобрання Трампа після президентської кампанії, в якій він пообіцяв “розкрити” американське буріння, сприяти збільшенню видобутку нафти та знизити ціни на енергоносії.

“Зростання видобутку сланцевого газу за останні два десятиліття зробило США найбільшим у світі виробником нафти і газу, перевернувши світові товарні ринки, водночас забезпечуючи вітчизняну промисловість стабільним потоком дешевої енергії”, ‒ додає FT.

Річний обсяг виробництва востаннє падав у 2021 році, під час пандемії Covid-19 у перший термін президентства Трампа, але відновився ‒ ціни на нафту зросли за часів адміністрації Джо Байдена.

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Новий урядовий прогноз, який повторює прогнози керівників сланцевих компаній, підкреслює тиск, з яким стикається сектор, оскільки зростання поставок з боку картелю ОПЕК+ та занепокоєння щодо впливу торговельних війн Трампа на світову економіку знижують ціни на сиру нафту.

Зазначається, що тарифи президента-республіканця на імпорт сталі та алюмінію також підвищили вартість сталі та інших важливих ресурсів у нафтовому секторі, що призвело до зниження прибутку бурильників.

  • Раніше повідомлялося, що Трамп хоче скасувати обмеження часів Джо Байдена, які блокували буріння нафти на більшій частині величезного нафтового резерву на Алясці, де міститься приблизно 8,7 мільярда барелів видобутої нафти. 
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