Головне за ніч та ранок середи, 11 червня: атака на Харків, обстріл Одещини, 220 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 220 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака на Тамбовський пороховий завод.

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 3 людини загинули.

Станом на 12 годину кількість поранених збільшилася до 65, серед них дев'ять дітей.

За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 220 боїв, найбільше – на Покровському (57) на Новопавлівському (35) напрямках.

Сили оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, 5 артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт окупантів.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 окупантів, 8 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 999 200 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 11 червня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів. Люди не постраждали.

Загалом Протиповітряна оборона України у ніч на 11 червня знешкодила 49 безпілотників, якими РФ атакувала територію України. Загалом агресорка запустила 85 безпілотників та балістичну ракету.

Більше інформації – в новині.

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Спеціалісти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

У Миколаївській області вранці 11 червня зникло електропостачання. Це аварійне відключення, пишуть "МикВісті" з посиланням на місцеву владу.

За словами мешканців Миколаєва, знеструмлення почалося близько 10-ї години. Згодом повідомили про те, що воно торкнулося й інших населених пунктів. Близько 10:25 світло почало повертатися.

В ОВА зазначили, що ситуація не пов'язана з російськими обстрілами.

Часткове знеструмлення було і в Херсоні. Станом на 11 годину все уже полагодили.

Цієї ночі дрони атакували Тамбовський пороховий завод, розташований в Котовську. На території підприємства спалахнула пожежа, передає ASTRA.

Губернатор підтвердив атаку й пожежу, але не сказав, де саме вона зайнялася. За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод "ставить роботу на паузу". "Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем", – повідомив Коваленко.

Він нагадав, що це вже не перша атака на підприємство.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила про запровадження у центрі міста режиму локальної надзвичайної ситуації та заборону нічного пересування під час комендантської години.

Як пише Deutsche Welle, таким чином влада міста намагається зупинити вандалізм та мародерство, які супроводжують бунти, спричинені антиміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа.

Комендантська година починається о 8 годині вечора та триватиме до 6 ранку на території в 1 квадрату милю.

З чого почалися заворушення у Лос-Анджелесі – у матеріалі LB.ua.

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