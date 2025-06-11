Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 287 людей, зокрема 37 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Райському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 червня.

Покровський район. У Родинському пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Новому Шаховому пошкоджено крамницю і будинок, у Золотому Колодязі — 4 будинки, адмінбудівлю і крамницю.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки. В Андріївці пошкоджено сільгосппідприємство. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 2 будинки і нежитлове приміщення. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Райському Дружківської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Костянтинівській громаді пошкоджено 7 будинків в Іванопіллі і 1 у Білокузьминівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.