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Міноборони заявило про посилення контролю за якістю харчів для ЗСУ

Відомство залучить до перевірок Держпродспоживслужбу.

Міноборони заявило про посилення контролю за якістю харчів для ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України продовжує посилювати контроль якості харчових продуктів для Збройних сил України. Відтепер продукція, яка постачається за державними контрактами для захисників і захисниць, проходитиме перевірки також у лабораторіях Держпродспоживслужби, повідомляє оборонне відомство. 

Відповідний меморандум про співпрацю підписано між закупівельною агенцією Міноборони «Державний оператор тилу» та Держпродспоживслужбою.

Виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський наголосив, що такий крок є надзвичайно важливим з огляду на високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів.

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«Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів», – зазначив Андрій Созанський.

Своєю чергою, голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук розповів, що розгалужена лабораторна мережа відомства функціонує в кожному регіоні України. 

«Саме ці лабораторії проводять дослідження харчових продуктів на відповідність показникам безпечності. Співпраця з ДОТ дозволить посилити своєчасне виявлення ризиків та забезпечувати належний рівень захисту здоровʼя захисників та захисниць», – підкреслив Сергій Ткачук.

Крім того, на зустрічі у присутності очільників Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини МОУ сторони домовилися про подальші кроки співпраці, які включають обмін інформацією щодо методик досліджень відповідно до сучасних вимог, а також готовність лабораторій до проведення необхідних досліджень.

Нагадаємо, у березні Міноборони заявляло, що посилило перевірку добових польових наборів продуктів для Збройних сил України і запровадило багаторівневу систему контролю за їх постачанням.
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