На Дніпропетровщині Міністерству оборони повернули танковий полігон площею 1,5 тис. га, який “окупували” фермери

Слідство встановило, що фермери використовували землю для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати.

Колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який протягом кількох років не помічав те, як місцеві фермери незаконно вирощують культури на танковому полігоні, повідомили про підозру, передає ДБР.

За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати.

Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу «не помічав» ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі.

Внаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн гривень.

Наразі колишньому посадовцю, який нині обіймає іншу посаду, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

У ході досудового розслідування землі танкового полігону повернуто Міністерству оборони України.