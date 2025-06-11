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В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників

Спеціалісти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:

  • Курщини;
  • Харківщини;
  • Луганщини;
  • Донеччини;
  • Запорізької області;
  • Херсонщини.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, у понеділок, 9 червня, відбувся перший етап обміну у форматі "всіх на всіх" в рамках домовленостей у Стамбулі. Україна повернула з російського полону поранених та важкопоранених військовополонених Сил оборони. Після цього мав початися обмін 6000 загиблих.

Обмін – єдина домовленість, згоди про яку вдалося добитися від росіян. Це вже другий такий захід за результатами зустрічей у Туреччині. Після травневого раунду переговорів додому повернулися понад 1000 українців. 
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