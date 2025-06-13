Іран запустив по Ізраїлю більше 100 "шахедів", - речник Армії оборони Ізраїлю

Армія Ізраїлю працює над тим, щоб збити ці дрони.

За кілька останніх годин військові Ірану запустили по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників.

Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, передає "Радіо Свобода".

Він розповів, що Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити ці об’єкти повітряного нападу. Безпілотникам, запущеним із території Ірану, знадобиться кілька годин, щоб дістатися Ізраїлю.

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

Речник зазначив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю використали для нічного удару по Ірану понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів.

Дефрін також підтвердив, що було вбито кілька високопосадовців Ірану, включно з начальником Генштабу Мохаммадом Багері, командувачем Корпусу вартових ісламської революції Хоссейном Саламі та іншими воєначальниками.

Як повідомлялося, о третій годині ночі 13 червня Ізраїль розпочав атаку на ядерні об'єкти Ірану. Ізраїльські літаки завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшаху та Хорремабаді, також під атакою опинилися Тегеран, Ісфахан, Тебріз та інші великі іранські міста.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не залучені до ізраїльських ударів, які назвав "односторонніми діями". Він підкреслив, що пріоритетом для Вашингтона залишається безпека військовослужбовців, які перебувають на Близькому Сході.