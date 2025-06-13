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Ізраїль ліквідував лідера Корпусу вартових ісламської революції

Також попередньо вбито провідних вчених, що займалися ядерною програмою.

Ізраїль ліквідував лідера Корпусу вартових ісламської революції
Хоссейн Саламі
Фото: EPA/UPG

Внаслідок ізраїльських ударів по Ірану було ліквідовано Хоссейна Саламі - лідера Корпусу вартових ісламської революції, елітного військового формування на службі режиму ісламської республіки.

Як пише BBC, загибель командувача підтвердило державне телебачення Ірану. В останні дні перед атакою Саламі погрожував Ізраїлю "готовністю до будь-яких сценаріїв та ситуацій".

Також є попередня інформація про ліквідацію завдяки обстрілам ядерних об'єктів двох провідних вчених, що займалися атомними розробками: колишнього директора Атомної енергетичної організації Ірану Ферейдуна Аббасі та президента Ісламського університету Азад в Тегерані Мохаммада Мехді Теранчі.  
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