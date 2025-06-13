Ізраїль ліквідував лідера Корпусу вартових ісламської революції

Внаслідок ізраїльських ударів по Ірану було ліквідовано Хоссейна Саламі - лідера Корпусу вартових ісламської революції, елітного військового формування на службі режиму ісламської республіки.
Як пише BBC, загибель командувача підтвердило державне телебачення Ірану. В останні дні перед атакою Саламі погрожував Ізраїлю "готовністю до будь-яких сценаріїв та ситуацій".
Також є попередня інформація про ліквідацію завдяки обстрілам ядерних об'єктів двох провідних вчених, що займалися атомними розробками: колишнього директора Атомної енергетичної організації Ірану Ферейдуна Аббасі та президента Ісламського університету Азад в Тегерані Мохаммада Мехді Теранчі.
- Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану в межах операції Rising Lion. Сполучені Штати стверджують, що не мають стосунку до цих обстрілів.