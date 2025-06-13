Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що удари по Ірану триватимуть "стільки днів, скільки потрібно"

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу виступив зі зверненням, у якому підтвердив початок військової операції проти ядерних об'єктів Ірану, яка отримала назву Rising Lion ("Лев, що підводиться").

Як пише BBC, прем'єр стверджує, що у Тегерані останніми місяцями спостерігалися "кроки, до яких вони раніше не вдавалися - реальні кроки до перетворення збагаченого урану на зброю".

За версією Нетаньягу, Іран здатен виробити ядерну бомбу у дуже короткий термін - менше року - якщо його не зупинити. Політик назвав це "чіткою та очевидною загрозою виживання Ізраїлю".

Прем'єр стверджує, що операція триватиме "стільки днів, скільки буде потрібно". Він також подякував президенту США Дональду Трампу за "лідерство у перемовинах з Іраном та чітку позицію, що Тегеран не може мати ядерної зброї".