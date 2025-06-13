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Ізраїль розпочав атаку на ядерні об'єкти Ірану

У країні оголошено "спеціальний надзвичайний стан".

Ізраїль розпочав атаку на ядерні об'єкти Ірану
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".

Як пише BBC, поблизу Тегерана пролунали вибухи. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Катц заявив, що це превентивний удар і попередив про те, що обстріл ракетами та дронами у відповідь очікується найближчим часом. Через це в країні оголошено "спеціальний надзвичайний стан", ізраїльтяни прокинулися від сирен та сповіщень на телефони.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не залучені до ізраїльських ударів, які назвав "односторонніми діями". Він підкреслив, що пріоритетом для Вашингтона залишається безпека військовослужбовців, які перебувають на Близькому Сході. 
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