Апеляційний суд призупинив заборону Трампу використовувати Національну гвардію в Лос-Анджелесі

Апеляційний суд у США повернув президенту Дональду Трампу право використовувати Національну гвардію в Лос-Анджелесі, де тривають протести через антиімміграційні рейди. Таким чином він призупинив рішення суду першої інстанції, передає CNN.

Рішення ухвалив 9-ий окружний суд США. Він постановив призупинити виконання рішення старшого окружного судді США Чарльза Брейра, "очікуючи подальшого розпорядження".

Апеляційний суд призначив слухання у цій справі на вівторок. До колегії суддів апеляційного суду, які винесли так зване адміністративне призупинення рішення Брейєра, входили двоє призначених Трампом і один призначений колишнім президентом Джо Байденом.

Протести в США

Розпорядження надіслати до місць протестів гвардійців Трамп ухвалив без відповідного запиту губернатора штату, а це доволі рідкісний випадок. Місцева влада одразу ж розкритикувала таке рішення президента, але він вирішив його не скасовувати.

Протести в Лос-Анджелесі та інших містах Америки розпочалися минулої п'ятниці – у зв'язку з посиленням служби імміграційного контролю ICE рейдів.

У понеділок масові акції поширилися на інші міста. Масштабні заходи заплановані на завтра, 14 червня – день параду в Вашингтоні. І День народження Дональда Трампа.

Wall Street Journal писали, що не лише ті, хто потрапив до країни нелегально, а й цілком законні мігранти тепер побоюються виходити на вулиці, аби не потрапити на очі міграційній службі.

Після повернення Трампа до Білого дому принаймні одну людину – уродженця Сальвадору – депортували зі Штатів незаконно, і не куди-небудь, а у в'язницю з дуже жорстокими умовами.

Учора увечері суддя визнав незаконним рішення Трампа застосувати в Лос-Анджелесі гвардійців. Він не погодився з твердженням влади, що вуличні акції у Лос-Анджелесі підпадають під визначення "повстання". Суд висловив занепокоєння стосовно порушення першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу висловлення поглядів.



