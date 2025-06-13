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Авіакатастрофа в Індії: вижив тільки один пасажир

Медики, які лікували Вішвашкумара Рамеша, розповіли: “Він був дезорієнтований, з численними травмами по всьому тілу. Але, схоже, йому нічого не загрожує”.

Британець Вішвашкумар Рамеш став єдиним пасажиром, який вижив у авіакатастрофі в Індії, пише BBC, зазначаючи, що це стало “надзвичайною історією виживання”.

Рамеш перебував на місці 11A рейсу Boeing 787, що прямував до Лондона, коли літак розбився невдовзі після зльоту в Ахмедабаді у Західній Індії. Раніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи перевищила 290 осіб. Серед загиблих є студенти, які перебували в будівлі, в яку врізався літак.

Рамеш ‒ бізнесмен, який народився в Індії та мешкає у Великій Британії з 2003 року, має дружину та чотирирічного сина. На відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як Рамеш йде до машини швидкої допомоги, на задньому плані клубочиться дим. Пізніше його бачили на лікарняному ліжку, де він зустрічався з міністром внутрішніх справ Індії Амітом Шахом.

Британець Вішвашкумар Рамеш став єдиним пасажир, який вижив у авіакатастрофі в Індії
Фото: PTI
Британець Вішвашкумар Рамеш став єдиним пасажир, який вижив у авіакатастрофі в Індії

Доктор Дхавал Гаметі, який лікував Рамеша, сказав: “Він був дезорієнтований, з численними травмами по всьому тілу. Але, схоже, йому нічого не загрожує”.

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Індійські ЗМІ повідомили, що він показав свій посадковий талон, на якому було зазначено його ім'я та номер місця.Брат Рамеша, Наян Кумар Рамеш, розповів BBC News, що Вішвашкумар “не має уявлення, як він вижив”. Наян зазначив також, що на борту літака був їхній інший брат Аджай.

Air India повідомила, що всі інші пасажири та члени екіпажу загинули, включно з 169 громадянами Індії та 52 британцями. 
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