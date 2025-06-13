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Ціни на нафту різко зросли через атаку Ізраїлю на Іран

Зокрема вартість Brent перевищила $78 за барель – це найбільший стрибок з березня 2022 року.

Ціни на нафту різко зросли через атаку Ізраїлю на Іран
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту зросли до 13% після масштабних авіаударів Ізраїлю по Ірану, що спричинило нову хвилю побоювань щодо розширення конфлікту на Близькому Сході – регіоні, який забезпечує третину світового видобутку нафти, пише Bloomberg. 

Зокрема вартість Brent перевищила $78 за барель – це найбільший стрибок з березня 2022 року.

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Після ударів Ізраїлю по Ірану ринок нафти миттєво відреагував зростанням цін та волатильності. Аналітики попереджають: у разі подальшої ескалації конфлікту вартість нафти може сягнути $130 за барель. Тим часом золото також подорожчало на тлі зростання попиту на «безпечні» активи.

Саудівська Аравія закликала до негайного припинення ізраїльських атак, тоді як міжнародні організації готуються до можливого використання стратегічних резервів для стабілізації ринку.
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