Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня

Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

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Іран відмовився від шостого раунду переговорів зі США щодо ядерної програми, повідомляє The New York Times.

“Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми в неділю до окремого оголошення”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, черговий раунд переговорів Ірану та США щодо іранської ядерної програми мав пройти в Омані 15 червня.

Раніше МЗС Ірану звинуватило США в тому, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

Тим часом США категорично відкинули ці звинувачення. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив: "США не брали участь", і застеріг Іран не нападати на американські об'єкти.

"Якщо Іран нападе на американські сили або об'єкти в регіоні як помста за дії Ізраїлю, США відповідатимуть жорстко", – заявив Рубіо.