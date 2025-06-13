Папа Лев 7 вересня проголосить Карло Акутіса першим святим з покоління міленіалів

Акутіс, італієць британського походження, помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років.

Канонізація першого католицького святого покоління міленіалів, Карло Акутіса, відбудеться 7 вересня, оголосив у п'ятницю Папа Лев, пише Reuters.

Акутіс, італієць британського походження, помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років. Його мали проголосити святим 27 квітня, але захід призупинили після смерті Папи Франциска.

Папа не сказав, де відбудеться церемонія канонізації, але канонізації зазвичай святкують на площі Святого Петра. Канонізація Акутіса привернула широку увагу молодих католиків і, ймовірно, приведе до Риму десятки тисяч людей. Акутіс, якого іноді називають “Божим Інфлюенсерем”, вивчив кілька мов програмування перед смертю та створив вебсайти для поширення своєї віри.

Його мати, Антонія Сальцано, розповіла раніше, що її син приваблював інших тим, що жив тим самим життям, що й інші підлітки у 2000-х роках.

“Карло був звичайною дитиною, як й інші. Він грався, мав друзів і ходив до школи. Але його надзвичайною якістю було те, що він відкрив двері свого серця Ісусу та поставив Ісуса на перше місце у своєму житті”, ‒ зазначила вона.

Як зараховують до лику святих

Зарахування до лику святих означає, що Церква вірить, що людина тепер перебуває на Небесах з Богом. “Причини зарахування до лику святих розглядає департамент у Ватикані, який повинен підтвердити, що потенційний святий прожив святе життя. Процес зазвичай також включає перевірку двох чудес, що приписуються заступництву майбутнього святого перед Богом на Небесах”, ‒ зазначає видання.

Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з серйозною мальформацією підшлункової залози та 21-річної коста-риканської жінки, яка була на межі смерті після велосипедної аварії. Батьки обох осіб молилися до Акутіса про допомогу, повідомила церковна влада.

Під час церемонії 7 вересня Папа Лев також канонізує П'єра Джорджо Фрассаті, молодого італійця, відомого тим, що допомагав нужденним, і помер від поліомієліту в 1920-х роках.