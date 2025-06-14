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Нетаньягу заявив, що іранські лідери «пакують валізи» і анонсував нові удари повітряних сил Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що атака на Іран завдала «серйозних ушкоджень» ядерним об'єктам ісламської республіки. За його даними, Іран планував після створення ядерної зброї передати її своїм терористичним поплічникам. Надалі Ізраїль має намір ліквідувати можливість для Ірану виробляти балістичні ракети. Нетаньягу також заявив, операція має «чітку підтримку» Трампа. 

Нетаньягу заявив, що іранські лідери «пакують валізи» і анонсував нові удари повітряних сил Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

У відеозверненні англійською мовою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що іранські лідери «пакують валізи» на тлі авіаударів Ізраїлю, передає The Times of Israel. 

«Я скажу вам, що сталося б, якби ми не вжили заходів. У нас була інформація, що цей безсовісний режим планував передати ядерну зброю, яку вони розроблять, своїм терористичним поплічникам. Це ядерний тероризм на стероїдах. Це загрожувало б усьому світу», – сказав Нетаньягу.

Він додав, що операція має «чітку підтримку» президента США Дональда Трампа.

«Наш ворог – це ваш ворог… Ми маємо справу з чимось, що рано чи пізно загрожуватиме всім нам. Наша перемога буде вашою перемогою», – сказав Нетаньягу, вітаючи лідера США з днем народження.

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«Це те, що робить Ізраїль за підтримки, чіткої підтримки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американського народу та багатьох інших людей у світі».

Також Нетаньягу заявив, що атака на Іран завдала «серйозних ушкоджень» ядерним об'єктам ісламської республіки.

Він зазначив, що надалі Ізраїль має намір ліквідувати можливість для Ірану виробляти балістичні ракети.

«Незабаром ви побачите літаки ВПС Ізраїлю над небом Тегерана. Ми вразимо кожну ціль режиму аятол», - заявив Нетаньягу.

Він зазначив, що завдані досі удари – ніщо порівняно з тим, що буде найближчими днями.
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