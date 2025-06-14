Bloomberg: ядерні об'єкти Ірану пошкоджені, але не знищені

Чоловік читає про розвиток конфлікту між Іраном та Ізраїлем у пакистанській газеті

Авіаудари Ізраїлю завдали шкоди ядерній програмі Ірану, але, ймовірно, не повністю знищили її, і це поставило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та США перед питанням, що робити далі.

Про це пише Bloomberg.

Повні масштаби руйнувань лише починають прояснюватися.

У п'ятницю генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що хоча Ізраїль і знищив наземні об'єкти на головному об'єкті Ірану з виробництва ядерного палива в Натанзі, він ще не прорвався до основних підземних залів, де відбувається збагачення урану.

Натанз є критично важливою частиною атомної програми Ірану, але результати ударів по інших об'єктах – в Ісфахані та Фордо – суттєво вплинуть на наступні кроки Ізраїлю.

Успішне знищення Ісфаханського об'єкта мало б важливе значення. Це – єдиний в Ірані об'єкт для перетворення урану на сировину, що використовується в центрифугах, які, у свою чергу, розділяють ізотопи урану, необхідні для ядерної енергії або бомб.

Без можливості перетворення нових обсягів сирого урану, припиниться здатність Ірану виробляти додаткові кількості збагаченого продукту. Хоча Іран має значні запаси існуючого матеріалу, його можливості щодо збільшення масштабів виробництва будуть обмежені.

Лідери Ізраїлю найближчими днями розглянуть звіти про збитки та вирішать, чи продовжувати удари. Повідомляють, що у результаті цієї кампанії загинули дев'ять провідних вчених, чиї знання були вирішальними для ядерних амбіцій Ірану.За словами експертів, поєднання ударів та вбивства ключового персоналу служби безпеки та ядерної галузі дуже ускладнить для Ірану відновлення ядерної програми до рівня, на якому вона була до цих атак.

Авіаудари ускладнять моніторинг ядерної діяльності Ірану. Інспектори, яких підтримує ООН, ймовірно, не матимуть доступу до об'єктів протягом тривалого часу. За словами Келсі Девенпорт, директора з питань політики нерозповсюдження Асоціації контролю над озброєннями, атака також навряд чи покладе край ядерній програмі Тегерана, навіть якщо прогрес уповільниться.

"Існує реальний ризик того, що Іран може переправити уран, збагачений до рівня, близького до збройового, до прихованого місця, або що через пошкодження МАГАТЕ може не мати змоги врахувати всі ядерні матеріали Ірану", – сказав Девенпорт.

За словами Роберта Келлі, інженера з ядерної зброї, 400 кілограмів високозбагаченого урану Ірану можуть поміститися у трьох або чотирьох ємностях, які легко замаскувати. Тому зростає занепокоєння, що Іран може використати цей матеріал як сировину для зброї, якщо виконає погрози вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – глобальної ініціативи щодо запобігання поширенню ядерної зброї – та вигнати інспекторів.

Ще однією проблемою є об'єкт збагачення у Фордоу, який знаходиться під горою і вважається вразливим лише до масивних бомб, що руйнують бункери. Ці бомби мають у своєму арсеналі лише США. Тому, як стверджують експерти, Ізраїль не може знищити Фордо без військової допомоги Штатів.

Однак виникає питання, чи приєднається адміністрація президента США Дональда Трампа до знищення цього об'єкта. Це буде складний вибір для американського лідера, який у своїй кампанії виступав за миролюбний президент і неодноразово заявляв, що виступає за дипломатичне вирішення ядерної проблеми Ірану.

Як зазначили у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, на відміну від Ізраїлю, Сполучені Штати мають бази поблизу Ірану, і вони можуть завдати більш руйнівних ударів по об'єктах, пов'язаних з ядерною енергією, а також серйозно погіршити іранську протиповітряну оборону. Хоча адміністрація Трампа може не хотіти атакувати Іран. Вона може вважати, що це краще, ніж дозволити Ірану відновити свою ядерну програму.

Удари Ізраїлю по Ірану поставили під загрозу переговори між США та тегераном щодо дипломатичного вирішення питання обмеження атомної діяльності країни в обмін на послаблення санкцій. Шостий раунд переговорів мав відбутися в неділю, але незрозуміло, чи він узагалі відбудеться.